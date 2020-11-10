Son dakika: Neymar ünlü oyun platformu Twitch'ten banlandı!

Hesabın neden askıya alındığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, yıldız futbolcunun oyun yayınları esnasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali nedeniyle hesabının banlandığı iddiaları yer alıyor.

Ünlü futbolcunun kanalına erişmek isteyen takipçileri, “Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir.” uyarısı ile karşılaşıyor.