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Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Neymar ünlü oyun platformu Twitch'ten banlandı!

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Son dakika: Neymar ünlü oyun platformu Twitch'ten banlandı!
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Twitch isimli oyun yayın platformundaki hesabı üzerinden oynadığı oyunların yayını yapan yıldız futbolcu Neymar, hesabının askıya alınması şoku ile karşı karşıya kaldı. Paris Saint Germain (PSG) forması giyen yıldız futbolcunun hesabı, Twitch yönetimi tarafından banlandı.

Hesabın neden askıya alındığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, yıldız futbolcunun oyun yayınları esnasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali nedeniyle hesabının banlandığı iddiaları yer alıyor. 

Ünlü futbolcunun kanalına erişmek isteyen takipçileri,  “Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir.” uyarısı ile karşılaşıyor.

Son dakika: Neymar ünlü oyun platformu Twitchten banlandı

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