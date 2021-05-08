Son dakika: Neymar PSG ile yeni sözleşme imzaladı! Dev maaş...

Kulüpten yapılan açıklamada Neymar'ın 2022'de bitecek mevcut sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

2017'de 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan ve Neymar, takımında toplam 112 maça çıkıp 85 gol attı ve 51 de asist yaptı.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM

Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, Paris'te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum ifadelerini kullandı.

YILLIK MAAŞI 30 MİLYON EURO

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, yeni sözleşmesinden vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.

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