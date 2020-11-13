MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı!
GeriFutbol Son dakika | Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son dakika | Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı!
Abone Olgoogle-news

Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain'in 28 Ekim'de Medipol Başakşehir ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmasından bu yana sahaya çıkmayan Neymar, milli formadan da uzak kalacak.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımın yarın TSİ 03.30'da Venezuela ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de Uruguay ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.

 

Son dakika | Neymar, Brezilya Milli Takımının aday kadrosundan çıkarıldı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle