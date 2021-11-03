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Son dakika: Newcastle United'a 'Kupa Beyi' iddiası ve şoke eden cevap! Karagümrük hocası Farioli'nin de ismi geçti ama...

#Unai Emery#Newcastle United#Farioli
Son dakika: Newcastle Uniteda Kupa Beyi iddiası ve şoke eden cevap Karagümrük hocası Fariolinin de ismi geçti ama...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Fatih Karagümrük teknik direktörü Francesco Farioli'nin isminin de geçtiği görev için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

FARIOLI'NIN İSMİ GEÇMİŞTİ

Geçen hafta İngiliz The Athletic'te konuyla ilgili bir yazı yayınlanmış ve Paulo Fonseca, Antonio Conte, Roberto Venturato, Ruben Amorim, Leonardo Jardim gibi Newcastle United'ın teknik direktör adayları arasına Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan Farioli'de dahil edilmişti. Bu listede yer alan Conte, Tottenham'ın başına geçti.

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KARAGÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Bu haberden kısa bir süre sonra Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, Farioli'nin 2023'te sona erecek olan sözleşmesini 2024'e uzatmak için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

SON ADAY: UNAI EMERY

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Newcastle United teknik direktörlük görevi için ismi ortaya atılan son isim ise İspanya La Liga ekibi Villarreal'i çalıştıran Unai Emery oldu. Son iki günde İngiliz ve İspanyol basınında Ada ekibinin 50 yaşındaki teknik direktöre yöneldiği ve görüşmelere kısa süre içerisinde başlanacağı iddia edildi.

Son dakika: Newcastle Uniteda Kupa Beyi iddiası ve şoke eden cevap Karagümrük hocası Fariolinin de ismi geçti ama...

EMERY'DEN AÇIKLAMA: HABERLERİ DUYDUM AMA TEKLİF YOK

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Young Boys'u 2-0 mağlup eden Villarreal'in başında olan Emery, maçtan sonra kendisine konuyla ilgili sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Maçtan önce haberleri duydum ama bana ulaşan bir teklif yok. Haberleri çok önemsemedim ve bütün konsantrasyonumu maça verdim. Takımımda mutluyum. Eğer bir teklif olsaydı bunu başkanla paylaşırdım. Onlardan habersiz böyle bir görüşmenin içerisinde bulunmam."

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"UNAI EMERY TEKLİFİ REDDEDECEK"

Unai Emery'nin 'Teklif yok' açıklamasının ardından bu sabah İspanyol gazeteci Guillem Balague, Newcastle United'dan teklif gelmesi halinda Emery'nin bunu reddedeceğini ifade etti.

BBC'ye konuyla ilgili bir demeç veren Balague; "Emery, Newcastle United'ın yeni sahiplerinin futbol vizyonuna güvenmiyor. Şu anda gelecek bir teklifi değerlendireceğine ihtimal vermiyorum. Belki gelecek sezon olabilir. Emery, kulübün yapısını ve yatırımlarını net olarak görmek isteyecektir. Bilmediği bir ortama girip kariyerini riske etmek istemez. Manchester City, Guardiola'ya kadar birçok önemli isimle çalıştı, bu konu sadece menajerle bitmiyor, tesis, altyapı, scout... Emery, sağlıklı bir yapı görmediği bir işe girmez. Öte yandan ailesi ve arkadaşları da onun İspanya'da kalmasını istiyor." sözlerini kullandı.

EMERY'DEN AÇIKLAMA GELDİ: AYRILMIYORUM

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Çıkan haberlerin ardından Unai Emery, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Newcastle United'a gitmeyeceğini ve Villarreal'de kalacağını ifade etti.

Emery'nin açıklaması şu şekilde:

Bir başka ülke kaynaklı çıkan haberlerin sesi ne kadar çok çıkarsa çıksın, benimle kulübün sahibi Roig ailesi ve futbolcularım arasında gizli bir şey yok. Bu benim için çok önemli. Villarreal benim için çok önemli ve buraya %100 bağlığım. Başkanımız Fernando Roig ile görüşmemde onların da benim için aynı düşüncede olduklarını gördüm. Bir başka büyük kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici ama burada gördüğüm güven beni daha da gururlandırıyor. Oyuncularımın ve taraftarların bana gösterdikleri sevgiye teşekkür ediyorum. Pazar günü bir diğer önemli maçımız var ve birlikte daha büyük başarılara yürüyeceğimize şüphem yok.

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UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI'NIN ABONESİ

Kariyerinde Villarreal'den önce Valencia, Sevilla, PSG ve Arsenal gibi takımları çalıştıran Unai Emery, üçü Sevilla'nın, biri de Villarreal'in başında olmak üzere tam dört kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Emery, PSG'nin başında bir kez lig şampiyonu oldu, bir kez lig kupasını, iki kez Fransa Kupası'nı, iki kez de Süper Kupa'yı kazandı.

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#Unai Emery#Newcastle United#Farioli

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