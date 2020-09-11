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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Netfçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti!

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Son Dakika | Netfçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti!
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile oynayacağı maçın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına karar verildi.

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Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için UEFA'ya başvurulduğu bildirildi.



UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi.

65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Son Dakika | Netfçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti

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