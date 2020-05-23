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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Son dakika! Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!

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Son dakika! Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken Nenad Bjelica'nın ismi ön plana çıkmıştı.
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Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, Sarı-lacivertli takımın Haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini söyledi.

 Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu

RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.

Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

Son dakika Nenad Bjelicadan Fenerbahçe açıklaması

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