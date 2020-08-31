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Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Neftçi Bakü'den ilk paylaşım! Galatasaray...

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Son Dakika | Neftçi Bakü'den ilk paylaşım! Galatasaray...
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu. Azerbaycan temsilcisi bu eşleşmenin ardından Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü, sarı kırmızılı ekiple eşleşmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Azerbaycan temsilcisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sizi gözləyirik" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Galatasaray da bu paylaşımı yanıtsız bırakmadı. Sarı kırmızılı temsilcimiz, "AzərbayCAN’da görüşərik. Yaxşı oynayan qalib gəlsin. " sözleriyle cevap verdi.

Son Dakika | Neftçi Baküden ilk paylaşım Galatasaray...

 

Son Dakika | Neftçi Baküden ilk paylaşım Galatasaray...

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