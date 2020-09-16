Son Dakika | Neftçi Bakü'den Galatasaray maçı öncesi anlamlı hareket! Atatürk pankartı...

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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü'den karşılaşma öncesinde anlamlı bir hareket geldi.

Sarı-kırmızılı takımı karşılamak için hazırlıklara başlayan Azerbaycan temsilcisi, maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı tribünlerine Türk ve Azerbaycan bayraklarını astı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Tribünde ayrıca, Musta Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünün yazılı olduğu bir pankart yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülkenin dostluğuna yönelik sözlerine tribünlerde yer verildi. Aliyev'in sözlerinin yazıldığı pankartta "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" ifadeleri yer aldı.







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