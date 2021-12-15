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Son Dakika: NBA'de yeni rekor! Stephen Curry tüm zamanların en iyisi oldu...

#Stephen Curry#NBA#Ray Allen
Son Dakika: NBAde yeni rekor Stephen Curry tüm zamanların en iyisi oldu...

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, New York Knicks karşısında bulduğu üçlük isabetleriyle Ray Allen'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu unvanının sahibi oldu.

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Spor Arena Dış Haberler - Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, New York Knicks maçında bulduğu üçlük isabetleriyle tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.

Madison Square Garden'da New York Knicks ile karşılaşan Golden State Warriors, parkeden 105-96 galip ayrılmayı başardı. New York Knicks karşısında 35 dakika süre bulan Stephen Curry, ürettiği 22 sayıyla takımı adına en skorer isim oldu.

YALNIZCA 2 İSABETE İHTİYACI VARDI

New York Knicks maçında tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunu kırması için yalnızca 2 isabete ihtiyacı olan yetenekli oyuncu, 15 üçlük denemesinin 5'inde isabet sağladı ve adını tarihe yazdırdı.

Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti. Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk'un üzerinden ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Cutty, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.

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Stephen Curry, en fazla üçlük isabeti rekorunu 789 normal sezon maçında kırarken; rekorun eski sahibi Ray Allen bunu bin 300 maçta başarmıştı.

DUYGUSAL ANLAR

Rekorun eski sahibi Ray Allen, Stephen Curry'e sarılarak yetenekli oyuncuyu tebrik etti. Stephen Curry ise maç topunu eski bir NBA oyuncusu olan babası Del Curry'ye verdi.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Brooklyn Nets 131 - 129 Toronto Raptors
New York Knicks 96 - 105 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 107-111 Phoenix Suns
Chicago Bulls - Detroit Pistons (ERT)

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