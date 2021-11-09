Son Dakika: NBA'de skandal hareket! Arkasından koşarak geldi ve yere serdi...

Spor Arena Dış Haberler - NBA'de Miami Heat ile Denver Nuggets arasında oynanan maçın son bölümlerinde çıkan kavga geceye damga vurdu.
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RAKİBİNİ YERE SERDİ
Maçın bitimine 2.40 kala, Miami Heat forması giyen Markieff Morris’in hareketine sinirlenen Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, parkelerde görmek istemeyeceğimiz türden bir harekete imza attı.
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ORTALIK KARIŞTI
Hızlı hücuma çıkarken Markieff Morris'in kendisine yaptığı temasa sinirlenen Nikola Jokic, rakibinin arkasından koşarak çok sert bir omuz attı. Markieff Morris, Nikola Jokic'in bu sert hareketi sonrasında yere serildi.
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GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Sinirlerine hakim olamayan Nikola Jokic takım arkadaşları ve kenar yönetimi tarafından güçlükle sakinleştirilirken, rakip oyuncuların kendisine karşılık vermesinin önlenmesiyle olayların büyümesinin önüne geçildi.
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CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK
Nikola Jokic'in hareketi sonra bir süre yerde kalan Markieff Morris'in tedavisi parkede yapıldı. Yıldız oyuncunun herhangi bir ciddi sağlık problemi olmadığı bildirildi.
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SOYUNMA ODASINA YÜRÜYEBİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Boynundan sakatlandığı tespit edilen Markieff Morris, soyunma odasında yürüyerek gidebildi. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandıkça bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.
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MAÇ SONU İTİRAF
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nikola Jokic ise pozisyonu maç sonrasında izlediğini söyledi ve kendini kötü hissettiğini itiraf etti.
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"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"
Nikola Jokic, Markieff Morris'e yaptığı hareket hakkında, "Bu konuda üzgünüm. Bu şekilde reaksiyon göstermemem gerekiyordu. Videoyu bana kimin gösterdiğini bilmiyorum ama Morris'in başı geri dönmüş. Kendimi gerçekten kötü hissettim." dedi.
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TEHDİTLER SAVURDU
Öte yandan Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın yaşanan arbede esnasında takım arkadaşı Markieff Morris'i yere seren Nikola Jokic'e "Soyunma odasında görüşelim." diye bağırdığı ortaya çıktı.
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CEZA ALMASI BEKLENİYOR
Yaşananlar sonrasında maçtan atılan Nikola Jokic hakkında cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.