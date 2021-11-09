MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Spor Videoları Haberleri Basketbol Haberleri Son Dakika: NBA'de skandal hareket! Arkasından koşarak geldi ve yere serdi...
GeriBasketbol Son Dakika: NBA'de skandal hareket! Arkasından koşarak geldi ve yere serdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2021 - 10:35 | 

Son Dakika: NBA'de skandal hareket! Arkasından koşarak geldi ve yere serdi...

Miami Heat - Denver Nuggets maçının bitimine dakikalar kala parke karıştı. Nikola Jokic'in Markieff Morris’i arkasından gelip vurarak yere sermesinin ardından tansiyon yükseldi. Oyuncular birbirlerine tehditler savururken ortaya bu görüntüler çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1NBADE SKANDAL KAVGA

NBA'DE SKANDAL KAVGA

Spor Arena Dış Haberler - NBA'de Miami Heat ile Denver Nuggets arasında oynanan maçın son bölümlerinde çıkan kavga geceye damga vurdu.

2RAKİBİNİ YERE SERDİ

RAKİBİNİ YERE SERDİ

Maçın bitimine 2.40 kala, Miami Heat forması giyen Markieff Morris’in hareketine sinirlenen Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, parkelerde görmek istemeyeceğimiz türden bir harekete imza attı.

3ORTALIK KARIŞTI

ORTALIK KARIŞTI

Hızlı hücuma çıkarken Markieff Morris'in kendisine yaptığı temasa sinirlenen Nikola Jokic, rakibinin arkasından koşarak çok sert bir omuz attı. Markieff Morris, Nikola Jokic'in bu sert hareketi sonrasında yere serildi.

4GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Sinirlerine hakim olamayan Nikola Jokic takım arkadaşları ve kenar yönetimi tarafından güçlükle sakinleştirilirken, rakip oyuncuların kendisine karşılık vermesinin önlenmesiyle olayların büyümesinin önüne geçildi.

5CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK

CİDDİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK

Nikola Jokic'in hareketi sonra bir süre yerde kalan Markieff Morris'in tedavisi parkede yapıldı. Yıldız oyuncunun herhangi bir ciddi sağlık problemi olmadığı bildirildi.

6SOYUNMA ODASINA YÜRÜYEBİLDİ

SOYUNMA ODASINA YÜRÜYEBİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boynundan sakatlandığı tespit edilen Markieff Morris, soyunma odasında yürüyerek gidebildi. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandıkça bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

7MAÇ SONU İTİRAF

MAÇ SONU İTİRAF

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nikola Jokic ise pozisyonu maç sonrasında izlediğini söyledi ve kendini kötü hissettiğini itiraf etti.

8KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Nikola Jokic, Markieff Morris'e yaptığı hareket hakkında, "Bu konuda üzgünüm. Bu şekilde reaksiyon göstermemem gerekiyordu. Videoyu bana kimin gösterdiğini bilmiyorum ama Morris'in başı geri dönmüş. Kendimi gerçekten kötü hissettim." dedi.

9TEHDİTLER SAVURDU

TEHDİTLER SAVURDU

Öte yandan Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın yaşanan arbede esnasında takım arkadaşı Markieff Morris'i yere seren Nikola Jokic'e "Soyunma odasında görüşelim." diye bağırdığı ortaya çıktı.

10CEZA ALMASI BEKLENİYOR

CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Yaşananlar sonrasında maçtan atılan Nikola Jokic hakkında cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

11
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi