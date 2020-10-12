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Basketbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 07:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers!

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Son Dakika | NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazandı ve 17. şampiyonluğuna ulaştı.

NBA final serisi altıncı maçında Los Angeles Lakers ile Miami Heat karşı karşıya geldi.

ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede parkeden 106-93 galip ayrılan Los Angeles Lakers, seride durumu 4-2 yaparak şampiyon oldu.

Los Angeles temsilcisi böylece 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Los Angeles temsilcisinin toplam şampiyonluk sayısı ise 17'ye yükseldi.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Öte yandan LeBron James, kariyerinin dördüncü şampiyonluk yüzüğünü kazandı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca NBA tarihinde üç farklı takımla (Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers) hem şampiyon olup hem de MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu.

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