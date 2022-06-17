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Son Dakika: NBA'de şampiyon Golden State Warriors! Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Curry'nin hareketi geceye damga vurdu...

#Golden State Warriors#NBA#Şampiyon
Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Boston Celtics'i 4-2 geçen Golden State Warriors, son sekiz yılda dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Yüzde 0.1 ihtimalin gerçeğe dönüştüğü gecede Stephen Curry'nin hareketi ve basın toplantısında tepki gösterdiği soru çok konuşuldu.

NBAde 2021-22 sezonu şampiyonu Golden State Warriors (Şampiyonluk Fotoğrafları)NBAde 2021-22 sezonu şampiyonu Golden State Warriors (Şampiyonluk Fotoğrafları)
NBAde 2021-22 sezonu şampiyonu Golden State Warriors (Şampiyonluk Fotoğrafları)

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Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan taraf Golden State Warriors oldu.

Boston Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Golden State Warriors, 7. şampiyonluğunu kazandı. Son yıllara damga vuran California temsilcisi ayrıca son 8 yıldaki 4. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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CELTICS HIZLI BAŞLADI AMA...

Boston Celtics evindeki karşılaşmaya hızlı başlayıp 14-2'lik bir skor yakaladı ancak Golden State Warriors ilerleyen dakikalarda rakibiyle arasındaki farkı eritti. Skor ev sahibi takım lehine 22-16 iken inaılmaz bir tempo yakalayan Golden State Warriors 21-0'lık bir seri yakaladı ve skoru 37-22 lehine çevirdi. 

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Mücadelenin kalan bölümlerinde Boston Celtics, Golden State Warriors'a 8 sayıdan daha fazla yaklaşamadı ve 103-90'lük skorla konuk takım şampiyon oldu.

Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

STEPHEN CURRY İLK KEZ FİNAL MVP'Sİ OLDU

Golden State Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

2022 NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki Stephen Curry, kariyerinde bunu ilk kez başarmış oldu. Yetenekli oyuncu, 2022 NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçildiğini öğrendiği an gözyaşlarına hakim olamadı.

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Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

BASIN TOPLANTISINDA O SORUYA TEPKİ

Şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında kariyerinde ilk kez finallerin MVP'si seçilmesine ilişkin gelen soruya tepki gösteren Stephen Curry, "Unut onu. Biz şampiyonuz. Niye bu soruyla başlıyorsun? Bizim 4 şampiyonluğumuz var." cevabını verdi.

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EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN 3. TAKIM

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Golden State Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım konumunda.

Golden State Warriors, 1991-98 Chicago Bulls’dan sonra 8 sezonluk bir dönemde en çok şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

STEVE KERR TARİH YAZIYOR

Golden State Warriors koçu Steve Kerr ise oyunculuk döneminde kazandığı 5 şampiyonluğun ardından Golden State Warriors ile antrenörlük kariyerinin 4. kupasını kazanarak NBA'de tekrar edilmesi güç bir başarıya imza attı.

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Ayrıca Golden State Warriors, Steve Kerr döneminde çıktığı 24 play-off serisinin 22’sini kazanarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

%0.1 İHTİMAL VERİLMİŞTİ, ŞAMPİYON OLDULAR

2021-22 sezonu öncesinde arka arkaya iki yıl play-off oynayamayan Golden State Warriors'ın şampiyon olmasına pek fazla ihtimal verilmiyordu. Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green başta olmak üzere birçok ismin sakatlığıyla boğuşan Warriors, önceki yılların aksine şampiyonluğun doğal favorisi konumundan çok uzaklaşmıştı.

ESPN'in veri analizi odaklı haber ve içerik platformu FiveThirtyEight, sezon öncesinde hesapladığı parametreler neticesinde Golden State Warriors'ın şampiyon olma ihtimalini %0.1 olarak hesaplamıştı. Platforma göre ayrıca Warriors, sezonu 36 galibiyet ve 46 mağlubiyet ile noktalayacaktı.

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Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

İYİ GECELER BOSTON!

Mücadelenin bitimine 3 dakika kala bulduğu üçlükle skoru 96-81'e getiren Stephen Curry, kendi yarı sahasına dönerken yaptığı hareketle olay oldu. Deplasmanda seyircisinin önünde şampiyonluğun habercisi olan üçlük isabetinin ardından yüzük için geri sayıma geçen Curry, tribünlere 'iyi uykular' işareti yaptı

34 yaşındaki deneyimli oyuncu ayrıca yüzük parmağını işaret ederek şampiyonluk yüzüğüne göndermede bulundu.

"SEZON BAŞINDA ŞU AN SAHADA OLANLAR DIŞINDA KİMSE BURADA OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORDU"

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Final eşleşmesinin olmasının ardından hesaplamalarını güncelleyen FiveThirtyEight, Golden State Warriors'ın şampiyon olmak ihtimalini %17'ye kadar yükseltmişti. Ancak Stephen Curry ve arkadaşları Boston Celtics'i devirerek yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından bu konuya değinen Stephen Curry, "Sezon başında kimse burada olacağımızı düşünmüyordu. Şu anda bu sahada olanlar hariç kimse." dedi.

Son Dakika: NBAde şampiyon Golden State Warriors Yüzde 0.1 ihtimal gerçek oldu... Stephen Currynin hareketi geceye damga vurdu...

STEPHE CURRY: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Bu takımla gurur duyuyorum. Son 3 yılda yaşadıklarımızdan sonra sezona başlarken kimse burada olabileceğimizi tahmin etmiyordu. Ama buradayız. Her şey olağanüstü geliyor. Bu seviyeden uzak kalmaya başladığınızda tekrar buraya gelip gelemeyeceğinizi bilemiyorsunuz. O yüzden bu şampiyonluk çok önemliydi.

Stephen Curry

NBA tarihinde 4 kez şampiyonluk, birden çok kez lig MVP’si olmuş ve en az bir kez finaller MVP’si olmuş sadece 6 isim var.

Kareem Abdul-Jabbar
Magic Johnson
Michael Jordan
Tim Duncan
LeBron James
Stephen Curry

Stephen Curry ve 4 şampiyonluğu

2015
2017
2018
2022

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#Golden State Warriors#NBA#Şampiyon

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