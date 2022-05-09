Son Dakika: NBA'de normal sezonun MVP'si bir kez daha Nikola Jokic! 3 litre koladan, 254 milyon dolarlık sözleşmeye...

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NBA'de normal sezonun ardından play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, sezonun ödülleri de sahiplerini teker teker buluyor. En Çok Gelişim Kaydeden Oyuncu (MIP) Ja Morant, Yılın Çaylağı (ROY) Scottie Barnes, Yılın Savunmacısı Marcus Smart seçilirken, sezon MVP'si de belli oldu.

MVP yarışında Denver Nuggets'tan Nikola Jokic, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo finale kalan isimler olmuştu. Geçtiğimiz yıl ödülün sahibi olan Nikola Jokic, Shaquille O'Neal'ın 2000 yılında kazanmasının ardından ligde MVP seçilen ilk pivot olmuştu.

ESPN'den Adrian Wojnarovski'nin aktardığı bilgiye göre Nikola Jokic, Embiid ve Antetokounmpo'yu geride bıraktı ve üst üste 2. kez MVP ödülünü kazandı.

İNANILMAZ İSTATİSTİK! TARİHTE BİR İLK...

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Bu sezon 74 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 33.5 dakikada 27.1 sayı, 13.8 ribaund 7.9 asist 1.5 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları tutturdu. Sırp pivotun sayı ve ribaund rakamları kariyerinin en yüksek rakamları olurken, asist ortalamasında da ligde 8. sırada yer aldı. Jokic ayrıca %58 saha içi isabeti ve %81 serbest atış isabeti ile sezonu tamamladı. Jokic ayrıca bir sezonda 2000 sayı 1000 ribaund ve 500 asist barajlarını aşan tarihteki ilk oyuncu olmuştu.

NBA'de birden fazla kez en değerli oyuncu seçilen 15. isim olan Jokic'in MVP seçildiğine dair resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

TAKIMIN İKİ KİLİT İSMİ YOKKEN PLAY-OFF'A KALDILAR

Sezona Jamal Murray'den tamamen yoksun bir şekilde başlayan ve başarılı oyuncudan hiç yararlanamayan Denver, Michael Porter Jr'ı da sadece 9 maçta kullanmasına karşın sezonu Batı Konferansı'nda 6. sırada tamamlamayı başardı. Play-off'larda Golden State Warriors ile eşleşen Denver Nuggets, seriyi 4-1 kaybetmişti.

Geçtiğimiz sezon 16 kez triple-double yapan Jokic, bu sene bu sayıyı 19’a çıkardı. Jokic, 5 maç üst üste 35 veya daha fazla sayı kaydederek double-double yaptı ve Karl Malone’dan sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu.

EMBIID VE GIANNIS'İ GERİDE BIRAKTI

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MVP yarışında Jokic’in en büyük rakipleri Joel Embiid ve Giannis Antetokounmpo’du. Oylamayı 2. bitiren Embiid, sezonu 30.6 sayı – 11.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı ve 2000 yılında Shaquille O’Neal’dan sonra sayı kralı olan ilk pivot oldu.

Yakın geçen oylamada 3. olan ve geçtiğimiz sene Finaller MVP’si ödülünü kazanan Giannis Antetokounmpo ise sezonu 29.9 sayı – 11.6 ribaund – 5.8 asist ortalamalarıyla bitirmişti.

ZORLU YOLLARIN ARDINDAN NBA KAPISI AÇILDI

NBA tarihine geçen Nikola Jokic'in kariyer yolculuğu, beklenenden daha zorlu gelişti. Yalnızca çevresi değil, kendisi de bu seviyeye geleceğine çok fazla ihtimal vermemişti...

1995 yılında Sırbistan'da doğan Nikola Jokic, sporcu bir aileye sahip olsa da çocukluğu maddi açıdan zor şartlarda geçti. Büyük erkek kardeşi Strahinja Avrupa'da, küçük erkek kardeşi Nemanja ise ABD'de Detroit Mercy Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynadı.

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DRAFT SONRASI 1 YIL AVRUPA'DA KALDI

Basketbol kariyerine Vojvodina Srbijagas kulübünün genç takımında adım atan Jokic, dominant performansı ile Mega Vizura takımının ilgisini çekti ve 2012 yılında profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Sezonun uzun kısmını genç takım ile geçiren Nikola Jokic, A takımı ile Sırbistan Ligi'nde de oynama şansı buldu. Bir yıl sonra takımda daha fazla zaman ve sorumluluk alan Nikola Jokic, o senenin sonunda 2014 NBA Draft'ına katıldı ve Denver Nuggets tarafından 41'inci sırada seçildi. Ancak bir yıl daha Mega Vizura takımında forma giymeye devam etti ve NBA kariyerine 2015 - 2016 sezonunda adım attı.

TACO REKLAMI DETAYI...

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Jokic'in draft edildiği günle ilgili en ilginç detay ise, Jokic'in seçildiği esnada televizyonun yayından çıkıp taco reklamını yayına almasıydı...

"BERBAT OYNADIM, BARCELONA TEKLİF YAPMADI"

NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Jokic, transferi öncesinde son bir maçta forma giydi. Sırp yıldız, bu maçta özellikle savunmada hiçbir varlık gösteremeyince Katalan ekibi transferi yapmaktan vazgeçti ve Jokic Mega Vizura'da 1 yıl daha forma giydi. Cedevita Zagreb ile oynanan maçla ilgili olarak Jokic, "O maçta bana bir teklif yapmak için gelmişlerdi ancak ben çok kötü performans sergileyince teklifi beklemeye aldılar." açıklamasını yapmıştı.

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"HER GÜN 2-3 LİTRE KOLA İÇERDİM"

Ocak 2022'de Sırbistan'da bir röportaj veren Sırp yıldız, "Eskiden her gün 2 yada 3 litre kola içerdim. Son kolamı ABD'ye uçarken aldım ve sonrasında bir daha içmedim" diyerek önceliğini fiziğine vereceğini açıkça belirtti.

İLK BAŞTA 35 KİLO VERDİ

Nikola Jokic, Amerika kariyeri öncesi tam 35 kilo verdi ve hantal görüntüsünden kurtulup NBA'in hızına ayak uydurmak için ilk ciddi adımını attı. Çok fazla oynamayı beklemese de çaylak sezonunu en iyiler arasında tamamlamayı başardı. NBA'e adım attığı ilk günden itibaren saha içerisinde fark yaratmaya başlayan ve tüm otoriteleri şaşkına çeviren Jokic, her yeni sezonda hem kişisel hem de takım istatistiklerini yükseltti. İlk yılında en iyi çaylak takımına seçilen Sırp yıldız, 2018/19 yılında hem All-Star hem de All-NBA Takımı'na seçildi ve geçen yıl da MVP ödülünün sahibi oldu.

"BAŞLANGIÇTA SADECE YER KAPLIYORDUM AMA..."

"İlk hafta antrenmanlarında zorlandım" diyen Sırp yıldız, "Tüm takım arkadaşlarım daha fizikli ve atletik oyunculardı. İstedikleri şekilde smaç yapabiliyorlardı ve onları gördükten sonra bir şekilde eve geri dönmek istedim. Başlangıçta sadece benchte yer kaplıyordum ama şimdi 7. sezonumdayım." diyerek NBA kariyerinin ilk dönemlerini özetledi.

BİR KEZ DAHA KİLO VERDİ, KARŞILIĞINI MVP OLARAK ALDI

2018 yılında Denver Nuggets ile 5 yıllığına 148 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Jokic, koronavirüs pandemisinin etkisinde düzenlenen 2019/20 Bubble Sezonu'nun ardından fiziğine yatırım yapmaya devam etti ve geçtiğimiz sezonun Şubat ayında toplamda 25'e yakın kilo verdiğini açıkladı. Jokic'in bu azmi, ona geçtiğimiz sezonun MVP ödülünü getirdi...

5 YILLIK 254 MİLYON DOLARLIK KONTRAT...

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Jokic, Denver Nuggets'tan süper maksimum kontrat almaya hak kazanmıştı. Sırp yıldızın kontratının değeri ise 5 yıl için tam 254 milyon dolar...

Takımıyla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağıyla ilgili bir soruya Jokic, "Bunu tabi ki isterim ama buna sadece ben karar veremem. Eğer teklif masadaysa elbette kabul edeceğim çünkü organizasyonu ve burada çalışan insanları çok seviyorum. Herkesle çok iyi bir ilişkim var." şeklinde yanıt verdi.