Son Dakika: NBA'de Klay Thompson fırtınası! 941 gün sonra parkelere döndü ve hayran bıraktı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca az önce paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca az önce paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Fahrettin Koca
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Plan geri tepti En büyük korku gerçek olduPlan geri tepti! En büyük korku gerçek oldu#Rusya
‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri‘SIR’ın sahibinin dikkat çeken hesap hareketleri!#FETÖ
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
Dev bankadan flaş Fed tahmini Tek tek ayları sıraladı...Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...#Fed
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Son Dakika: NBA'de Klay Thompson fırtınası! 941 gün sonra parkelere döndü ve hayran bıraktı...

#NBA#Golden State Warriors#Klay Thompson
Son Dakika: NBAde Klay Thompson fırtınası 941 gün sonra parkelere döndü ve hayran bıraktı...

Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson, 941 gün sonra Cleveland Cavaliers karşısında parkelere döndü. 19 dakikada ürettiği 17 sayı 3 ribaund ile galibiyette rol oynadı.

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson, yaklaşık 2.5 yıl sonra parkelere döndüğü maçta ürettiği 17 sayıyla takımını Cleveland Cavaliers karşısında 96-82 galibiyete taşıdı.

Chase Center'de oynanan mücadelede Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile kozlarını paylaştı. Parkeden galip ayrılan taraf, 96-82'lik skorla Golden State Warriors oldu.

Golden State Warriors'ta uzun süreli sakatlığını atlatan 941 gün sonra parkelere dönen Klay Thompson, 19 dakikada ürettiği 17 sayı 3 ribaund ile geceye damga vurdu. Stephen Curry ise 28 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, 20 dakika süre aldığı karşılaşmada 4 sayı ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Haberin Devamı

STEVE KERR MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Cleveland Cavaliers maçı öncesinde yaptığı açıklamada oyuncusuna ne kadar güvendiğini dile getirmişti. Kerr, "Bana ‘Klay Thompson ile ne yapacaksın?’ diye soruluyor. Eğer 29 dakikada 60 sayı attıysanız koçunuz sizi ilk 5 başlatır. Klay ilk 5’te başlayacak. Onunla bunu konuştuk. Zaten bunu yapmak da en mantıklısı olacaktır. Daha az sorumluluğu olacak ve daha az dakika süre bulacak. O daha iyi hale geldikçe dakikalarını arttıracağız” demişti.

NE OLMUŞTU?

2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında Toronto Raptors karşısında sol diz çapraz bağ sakatlığı yaşayan Klay Thompson'ın bu sakatlığının tedavisi sürerken Kasım 2020'de bu kez sağ aşil tendonu kopmuştu.

GRIZZLIES'TEN REKOR GALİBİYET

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Memphis Grizzlies, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-127 mağlup ederek tarihinde ilk defa dokuz maç arka arkaya kazandı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs: 121 - 119

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks: 106 - 93

Orlando Magic - Washington Wizards: 100 - 102

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans: 105 - 101

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 123 - 141

Haberin Devamı

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 95 - 99

Dallas Mavericks - Chicago Bulls: 113 - 99

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 103 - 88

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Golden State Warriors#Klay Thompson

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı