Son Dakika: NBA'de Klay Thompson fırtınası! 941 gün sonra parkelere döndü ve hayran bıraktı...

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Spor Arena Dış Haberler - Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson, yaklaşık 2.5 yıl sonra parkelere döndüğü maçta ürettiği 17 sayıyla takımını Cleveland Cavaliers karşısında 96-82 galibiyete taşıdı.

Chase Center'de oynanan mücadelede Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile kozlarını paylaştı. Parkeden galip ayrılan taraf, 96-82'lik skorla Golden State Warriors oldu.

Golden State Warriors'ta uzun süreli sakatlığını atlatan 941 gün sonra parkelere dönen Klay Thompson, 19 dakikada ürettiği 17 sayı 3 ribaund ile geceye damga vurdu. Stephen Curry ise 28 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, 20 dakika süre aldığı karşılaşmada 4 sayı ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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STEVE KERR MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Cleveland Cavaliers maçı öncesinde yaptığı açıklamada oyuncusuna ne kadar güvendiğini dile getirmişti. Kerr, "Bana ‘Klay Thompson ile ne yapacaksın?’ diye soruluyor. Eğer 29 dakikada 60 sayı attıysanız koçunuz sizi ilk 5 başlatır. Klay ilk 5’te başlayacak. Onunla bunu konuştuk. Zaten bunu yapmak da en mantıklısı olacaktır. Daha az sorumluluğu olacak ve daha az dakika süre bulacak. O daha iyi hale geldikçe dakikalarını arttıracağız” demişti.

NE OLMUŞTU?

2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında Toronto Raptors karşısında sol diz çapraz bağ sakatlığı yaşayan Klay Thompson'ın bu sakatlığının tedavisi sürerken Kasım 2020'de bu kez sağ aşil tendonu kopmuştu.

GRIZZLIES'TEN REKOR GALİBİYET

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Memphis Grizzlies, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-127 mağlup ederek tarihinde ilk defa dokuz maç arka arkaya kazandı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs: 121 - 119

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks: 106 - 93

Orlando Magic - Washington Wizards: 100 - 102

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans: 105 - 101

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 123 - 141

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Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 95 - 99

Dallas Mavericks - Chicago Bulls: 113 - 99

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 103 - 88