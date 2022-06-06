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Son Dakika: NBA'de Golden State Warriors, Boston Celtics'i 3. çeyrekte yıktı! Seride son durum...

#Golden State Warriors#Boston Celtics#NBA
Son Dakika: NBAde Golden State Warriors, Boston Celticsi 3. çeyrekte yıktı Seride son durum...

NBA'de final serisinin ikinci maçında Golden State Warriors, üçüncü çeyrekteki inanılmaz performansıyla Boston Celtics'i 107-88 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

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NBA'de final serisinin ikinci maçında Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Chase Center'da oynanan mücadelede parkeden 107-88 galip ayrılan Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı.

İlk çeyreği 31-30 önde kapatan Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors, devreye ise 52-50 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte tarihi bir basketbol oynayan Steve Kerr'ün öğrencileri, Boston Celtics potasında 35 sayı üretirken kendi potasında yalnızca 14 sayı gördü.

Stephen Curry 29 sayı, 4 asist, 6 ribaund ve 3 top çalmayla gecenin en skorer ismi olarak galibiyette önemli rol oynadı. All Star oyuncuya Jordan Poole 17, Kevon Looney 12, Klay Thompson ise 11 sayıyla eşlik etti.

Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

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Büyük heyecana sahne olan ve 1-1'e gelen serinin üçüncü maçına Boston Celtics'in sahası TD Garden'da oynanacak. Mücadele 9 Haziran Perşembe günü TSİ 04.00'te başlayacak.

ÇEYREK SKORLARI

1. çeyrek: 31-30
2. çeyrek: 52-50 (21-20)
3. çeyrek: 87-64 (35-14)
4. çeyrek: 107-88 (20-24)

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#Golden State Warriors#Boston Celtics#NBA

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