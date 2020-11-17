Son Dakika | NBA'de Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic takım değiştirdi!

NBA'de Sacramento Kings ile Milwaukee Bucks arasında heyecan verici bir takas gerçekleşirken Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic'in yeni takımları belli oldu.

Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'ten kadrosuna Bogdan Bogdanovic'i katarken karşılığında Kings'e Ersan İlyasova, Donte Divincenzo ve DJ Wilson'u gönderdi.

Bucks ayrıca, New Orleans Pelicans'tan Jrue Holiday'i de kadrosuna kattı.

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