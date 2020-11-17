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Basketbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | NBA'de Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic takım değiştirdi!

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Son Dakika | NBA'de Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic takım değiştirdi!
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NBA'de oynayan Milli basketbolcu Ersan İlyasova ile Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic takas oldu.

NBA'de Sacramento Kings ile Milwaukee Bucks arasında heyecan verici bir takas gerçekleşirken Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic'in yeni takımları belli oldu.

Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'ten kadrosuna Bogdan Bogdanovic'i katarken karşılığında Kings'e Ersan İlyasova, Donte Divincenzo ve DJ Wilson'u gönderdi.

Bucks ayrıca, New Orleans Pelicans'tan Jrue Holiday'i de kadrosuna kattı.

Son Dakika | NBAde Ersan İlyasova ve Bogdan Bogdanovic takım değiştirdi

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