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Son Dakika: NBA'de Andrew Wiggins aşı krizi çıkardı! Hem sezonu hem de serveti kaçırabilir...

#NBA#Andrew Wiggins#Golden State Warriors
Son Dakika: NBAde Andrew Wiggins aşı krizi çıkardı Hem sezonu hem de serveti kaçırabilir...

Son dakika haberi... NBA takımlarından Golden State Warriors'ın başarılı forveti Andrew Wiggins, Covid-19 aşısına karşı olması nedeniyle sezonun tamamını kaçırma tehlikesi yaşıyor. Yıldız basketbolcu eğer aşı karşıtlığını devam ettirirse, servet değerinde bir para da kaybedecek...

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Spor Arena Dış Haber - NBA'in iddialı takımlarından Golden State Warriors'un başarılı oyuncusu Andrew Wiggins, Covid-19 aşısı karşıtlığı nedeniyle sezonun tamamını kaçırma riskiyle karşı karşıya...

San Francisco eyalet yönetimi, geçtiğimiz haftalarda belirlediği Covid-19 kurallarına göre kapalı mekan etkinliklerine katılmak isteyen 12 yaş ve üstü kişilere aşı olma zorunluğu getirmişti. Bu zorunluluktan sağlık sorunu bulunan ve dini nedenleri gerekçe gösterenler muaf tutulacaktı.

26 yaşındaki Wiggins daha önceki açıklamasında, "Ben aşı olmak istemiyorum ve bu benim kişisel kararım. Kimseye de 'aşı olma' demiyorum. Tamamen kişisel bir kararım ve bir şekilde buna zorlanmadığım takdirde de aşı olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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SAĞLIK SORUNU VE DİNİ GEREKÇELER DEVRE DIŞI KALDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından San Francisco Halk Sağlığı Departmanı, sağlık sorunu ve dini gerekçeleri de devre dışı bırakarak kapalı mekan etkinliklerine katılmak isteyen 12 yaş üstü herkesin aşı olmasını zorunlu tuttu. Yapılan açıklamada, "Mevcut kurallara göre aşısız kişiler, aşısız olma nedenleri ne olursa olsun kapalı alanlara giremeyecekler" ifadeleri kullanılmıştı.

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Son Dakika: NBAde Andrew Wiggins aşı krizi çıkardı Hem sezonu hem de serveti kaçırabilir...

NBA DE TALEBİ REDDETTİ

Bu karar sonrası NBA yönetimi, dini nedenlerden dolayı muafiyet talep eden Andrew Wiggins'in bu talebini reddetti. Lig yönetiminin yazılı açıklamasında, "NBA, San Francisco Halk Sağlığı Departmanı'nın büyük salon etkinliklerinde 12 yaş ve üstü tüm katılımcılar için Covid-19 aşısı zorunluğu kararı sonrası Andrew Wiggins'in talebini değerlendirdi ve reddetti. Wiggins, eyalet yönetiminin şartlarını yerine getirene kadar iç saha maçlarında forma giyemeyecek" denildi.

PARA KAYBI DUDAK UÇUKLATTI

NBA yönetiminin kararının ardından eğer Andrew Wiggins aşı olmama kararını sürdürürse, Golden State'in iç saha maçlarının tamamında forma giyemeyecek. Wiggins ayrıca, oynamadığı her iç saha maçında maaşından 350 bin dolar kaybedecek. Golden State'in iç sahada oynayacağı 41 maç sonrası Wiggins'in kaybı 14 milyon 350 bin doları bulacak.

Son Dakika: NBAde Andrew Wiggins aşı krizi çıkardı Hem sezonu hem de serveti kaçırabilir...

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Goldan State Warriors yönetiminin kısa süre önce Wiggins'in aşıyla ilgili tereddütlerine yanıt olması amacıyla Oakland'dan bir doktorla bağlantı kurmasını sağladığı, fakat Wiggins'in aşı karşıtlığını sürdürdüğü belirtildi.

NEW YORK'DA DA AYNI KURAL GEÇERLİ

San Francisco'nun yanı sıra New York kentinde de aşıya yönelik zorunluluk bulunuyor. Bu nedenle Golden State Warriors'ın yanı sıra New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarındaki oyuncuların aşı olması gerekiyor. New York Knicks yönetimi tüm oyuncuların aşı olduğunu duyururken, Brooklyn Nets ise birkaç oyuncunun daha aşı olacağını belirtti.

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Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği ve NBA arasında yapılan anlaşmada oyunculara aşı zorunlu tutulmamış olsa da NBA'de şu ana kadar oyuncuların yüzde 90'ının aşılarını tamamladıkları açıklanmıştı.

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#NBA#Andrew Wiggins#Golden State Warriors