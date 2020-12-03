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Son dakika | NBA'de 48 pozitif vaka! 546 kişiye test yapıldı...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.
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