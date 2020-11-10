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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son dakika | NBA'de 2020-21 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak!

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Son dakika | NBA'de 2020-21 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

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Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

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NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

 

Son dakika | NBAde 2020-21 sezonu 22 Aralıkta başlayacak

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