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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 22:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | NBA yıldızı Malcom Brogdon'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | NBA yıldızı Malcom Brogdon'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

 

Son Dakika | NBA yıldızı Malcom Brogdonın koronavirüs testi pozitif çıktı

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