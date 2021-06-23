Son dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı!

Spor Arena Dış Haber - ABD basınında yer alan haberlerde 27 yaşındaki basketbolcu Alex Caruso'nun Teksas'ta bulunan Easterwood Havalimanına giriş yaparken yapılan çanta aramasında 2 onsun (56 gram) altında bir miktarda esrar(marijuana) ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aletler bulundu. Bunun üzerine Alex Caruso havalimanında gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında kalan Caruso, kayıt işlemlerinin yapılmasının ardından kefareti ödeyerek serbest kaldı.

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