MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı!
GeriBasketbol Son dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı!

NBA takımı Los Angeles Lakers'ın guardı Alex Caruso, esrar(marijuana) ve uyuşturucu kullanma malzemeleri bulundurmaktan gözaltına alındı.

Spor Arena Dış Haber - ABD basınında yer alan haberlerde 27 yaşındaki basketbolcu Alex Caruso'nun Teksas'ta bulunan Easterwood Havalimanına giriş yaparken yapılan çanta aramasında 2 onsun (56 gram) altında bir miktarda esrar(marijuana) ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aletler bulundu. Bunun üzerine Alex Caruso havalimanında gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında kalan Caruso, kayıt işlemlerinin yapılmasının ardından kefareti ödeyerek serbest kaldı.

NBAde Suns - Clippers maçında inanılmaz son Paul George iki faul kaçırdı, 0.9 saniye kala maç döndü
NBA'de Suns - Clippers maçında inanılmaz son! Paul George iki faul kaçırdı, 0.9 saniye kala maç döndü!

Son dakika: NBA yıldızı Alex Caruso uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi