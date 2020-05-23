Son dakika! NBA efsanesi Patrick Ewing corona virüse yakalandı!

Şu anda Georgetown Üniversitesi basketbol takımının başantrenörlüğünü yapan 57 yaşındaki Ewing, virüsün herkese bulaşabileceğine dikkat çekmek için hastalığını açıkladığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından "Covid-19 testimin pozitif çıktığını paylaşmak istiyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunan Ewing, şu ifadeleri kullandı:

"Bu virüs ciddi ve hafife alınmamalı. Herkesi güvende kalmaya, kendinize ve sevdiklerinize dikkat etmeye çağırıyorum."

Georgetown Athletics’ten yapılan açıklamaya göre yerel bir hastanede izole edilen ve tedavisine başlanan 57 yaşındaki Ewing, takım içindeki ilk ve tek pozitif vaka oldu.

Patrick Ewing kimdir?

1985 NBA Draft’inde 1. turda 1. sıradan New York Knicks tarafından seçilen ve 1985’ten 2000 yılına kadar Knicks forması giyen Ewing, 1986’da ‘yılın çaylağı’ seçildi, 11 kez All-Star oldu ve kariyerini 21 sayı, 9.8 ribaund ve 2.4 blok ortalamasıyla tamamladı.

Hiç şampiyonluk yaşamamış en iyi oyuncular arasında gösterilen Ewing, Barcelona 1992’de boy gösteren unutulmaz Dream Team’in (Rüya Takım) de bir parçasıydı. New York Knicks efsanenin 33 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Oyunu değiştiren ve parkelere damga vuran yıldızlar arasında yer alan Patrick Ewing 2008’de bireysel olarak, 2010’da ise Dream Team’in bir parçası olarak Hall of Fame’e (Şöhretler Müzesi) girmeyi başardı.

Kariyeri boyunca 24 bin 815 sayı ve 11 bin 617 ribaund kaydeden Ewing, NBA tarihinde 22 bin sayı ve 10 bin ribaund barajını aşmayı başaran 10 oyuncudan biri.

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