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Son Dakika: NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor! LeBron James 2018'den beri...

#NBA#All-Star#Lebron James
Son Dakika: NBA All-Star 2022de Stephen Curryden tarihi rekor LeBron James 2018den beri...

NBA All-Star 2022'de LeBron James'in takımı, Kevin Durant'in takımını 163-160 mağlup etti. Gecenin MVP'si Stephen Curry, 16 üçlük isabetiyle All-Star tarihinin bir maçta en fazla üç sayılık isabet bulan oyuncusu oldu.

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Bu yıl 71'incisi düzenlenen NBA All-Star 2022'de kazanan LeBron James'in takımı oldu.

Cleveland'da düzenlenen NBA All-Star organizasyonu kapsamında oynanan maçta parkeden galip ayrılan taraf, 163-160'lık skorla Team LeBron oldu.

Böylece LeBron James'in takımları, 2018 yılında geçilen yeni formatla düzenlenen All-Star organizasyonunda şu ana kadar oynanan 5 maçın 5’ini de kazanmayı başardı.

SKORU LEBRON BELİRLEDİ

Son topta orta mesafeden fade away isabetiyle mücadelenin skorunu belirleyen LeBron James, geceyi 24 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle tamamladı. Kevin Durant ise sakatlığı sebebiyle kaptanı olduğu takımda yer alamadı.

STEPHEN CURRY REKOR KIRDI

Stephen Curry kaydettiği 50 sayıyla MVP ödülünün sahibi oldu. 22'de 16 üçlük isabeti bulan 33 yaşındaki yıldız, All-Star organizasyonunda en çok üç sayı isabeti bulan isim oldu. Daha önceki rekor 9 isabetle Paul George'a aitti.

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Öte yandan Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynarken, Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asist üretti.

 

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#NBA#All-Star#Lebron James

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