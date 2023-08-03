Son Dakika: Nasra Abukar Ali skandalında yeni perde... Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı...

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Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet tartışma yaratmıştı. Atletin, 100 metrelik koşuyu zorlanarak bitirebildiği ve sonuncu olduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin kendileri tarafından gönderilmediğini belirtirken seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını söylemişti. Bakanlık ayrıca, Nasra Abukar Ali isimli kadının aslında atlet olmadığını da duyurmuştu.

Yaşananlardan dolayı Somali halkından özür dileyen Mohamed Barre, "Somali adına yarışmış olsa da bu yarışma ulusal bir yarışma değildi, üniversiteler için yapılıyordu. Bu nedenle seçilmesinde ve izlenen yolda Bakanlığın hiçbir rolü yok." ifadelerini kullanmıştı.

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FEDERASYON BAŞKANININ YEĞENİ ÇIKTI

Sosyal medyada, atletin kilolu olduğu ve yarışta yer almaması gerektiği eleştirileri yapılırken 100 metreyi 21.81’de bitirebilen sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini iddiası gündemi meşgul etmeye başlamıştı.

Nasra Abukar Ali'nin aslında koşucu olmadığı ve Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı

FEDERASYON BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ülkeyi karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.