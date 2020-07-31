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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Napoli, Victor Osimhen transferini açıkladı! Burak Yılmaz...

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Son Dakika | Napoli, Victor Osimhen transferini açıkladı! Burak Yılmaz...
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Napoli, Lille'den Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Ligue 1 ekibi, 21 yaşındaki golcünün yerine Burak Yılmaz ile sözleşme imzalayacak.

Serie A ekiplerinden Napoli, Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Napoli'nin bu transfer için bonuslarla birlikte Lille'e toplam 80 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Fransa ekibinde 38 maça çıkan 21 yaşındaki santrfor, 18 gol attı ve 6 asist yaptı.

Lille'in Osimhen'in yerine anlaştığı Burak Yılmaz ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Son Dakika | Napoli, Victor Osimhen transferini açıkladı Burak Yılmaz...

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