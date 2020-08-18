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GeriFutbol Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzattı!
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzattı!

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Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzattı!
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Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolculardan Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas ve Mario Rui'nin sözleşmelerinin uzatıldığı belirtildi.

Bu 3 futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı.

20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

 

Son dakika | Napoli, Eljif Elmasın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzattı

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