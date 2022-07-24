Son Dakika: Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten Kim Min-Jae açıklaması!

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Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kısa süre içerisinde transferi bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Laurentiis, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDİYOR

CalcioNapoli24’ün haberine göre Güney Koreli stoper, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi oyuncunun sözleşmesinde yer alan 19.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirecek. Kim Min-Jae’nin bugün İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor

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40 MİLYON EURO OLACAK

Napoli, 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye sattığı Kalidou Koulibaly’nin yerine alacağı Kim’in serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirleyecek. Kim, sözleşmenin ikinci sezonunda bu parayı getirdiği takdirde serbest kalacak.