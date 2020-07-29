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GeriFutbol Son Dakika | Nantes'te 5 kişide corona virüsüne rastlandı
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 20:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Nantes'te 5 kişide corona virüsüne rastlandı

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Son Dakika | Nantes'te 5 kişide corona virüsüne rastlandı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi

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