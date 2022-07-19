Son dakika: Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti! Sacha Boey’a da talip çıktı | Transfer haberi

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Mostafa Mohamed’i transfer etmek isteyen Nantes ile Galatasaray arasında devam eden pazarlıklar hız kazandı.

Mısırlı golcüde ısrarcı olan Fransız ekibi kiralama formülü onay görmeyince sarı kırmızılılara yeni bir teklif sundu.

MOHAMED DE AYRILMAK iSTiYOR

Önerisini revize eden Nantes zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray’a 6 milyon Euro teklif etti. Sarı kırmızılı kulüp ise 10 milyon Euro’luk talebini 8 milyon Euro’ya düşürdü.

Nantes’ın rakamı yükseltmesi halinde yönetimin bu transfere onay verip imzaları atması bekleniyor.

Kamptaki performansı teknik heyet tarafından yeterli görülmeyen Mostafa Mohamed’in de Nantes’a gitmek istediği öğrenildi.

BOEY STRASBOURG YOLUNDA

G.Saray’ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey’e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray’a 1.2 milyon Euro teklif etti.

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Sarı kırmızılılar ise 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Starsbourg ise teklifini 1.5 milyon Euro’ya yükseltti.

Görüşmeler sürüyor. Öte yandan G.Saray Mbaye Diagne ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak açıkladı.