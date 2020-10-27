Son Dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi!
EuroCup'ın 5. haftasında temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un Fransa deplasmanında oynayacağı Nanterre maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
EuroCup'ın 5. haftasında temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor'un Fransa deplasmanında oynayacağı Nanterre mücadelesi rakip takımda corona virüs nedeniyle sahaya çıkabilecek durumda 8 oyuncunun olmaması nedeniyle ertelendi.
EuroCup'ın 5. haftasında yine benzer nedenden kaynaklı Cedevita Olimpija Ljubljana - Promitheas Patras ve Herbalife Gran Canaria - Dolomiti Energia Trento maçları da ertelendi.
Bursaspor'un daha önce de Cedevita Olimpija Ljubljana maçı için erteleme kararı çıkmıştı.
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