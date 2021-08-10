Son Dakika: Nainggolan transfer kararını verdi! Beşiktaş da teklif yaptı ancak...

Spor Arena Dış Haber - İtalyan ekibi Inter'in kadrosunda düşünmediği orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'nın geleceği netleşti.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve teklif yaptığı Belçikalı futbolcu, Inter ile olan sözleşmesini feshetti. Sky Sport Italia'da yer alan habere göre sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 33 yaşındaki futbolcu, son yıl maaşının yüzde 50'sini alarak sözleşmesini sonlandırdı.

Radja Nainggolan'ın Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiği ve eski takımı Cagliari'ye bedelsiz bir şekilde transfer olacağı kaydedildi. Belçikalı orta sahanın Cagliari'yi, eşinin Sardunyalı olması nedeniyle tercih ettiği aktarıldı.

2018 yılında transfer olduğu Inter'de sadece 41 maçta forma giyen Nainggolan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

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