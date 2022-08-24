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Son dakika: Naci Ünüvar adım adım Trabzonspor'a! Ajax'ın özel isteği...

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#Transfer#Naci Ünüvar#Trabzonspor
Son dakika: Naci Ünüvar adım adım Trabzonspora Ajaxın özel isteği...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:06

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar’ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti.

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Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a gönderen Trabzonspor, Hollanda devinden Naci Ünüvartransfer etmeye çok yakın. Fanatik'in haberine göre kulüpler arasında temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor’a gelebileceğini iletti. Naci ayrıca sosyal medya üzerinden kendisinin Trabzonspor’a transfer olabileceğine dair paylaşımları da beğendi. Oyuncu tarafı, görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini bildirdi.

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AJAX OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Geçen hafta ‘61saat.com’da yer alan habere göre Hollanda kulübü, 19 yaşındaki yıldız adayı için oynama garantisi, kiralama bedeli ve yıllık ücretinin tamamının ödenmesini istedi. Sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen Naci’nin yılda 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

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Trabzonspor bu talepleri karşılamayı kabul ederse, genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Ajax’ın isteklerini değerlendirmeye alan bordo mavililerin bu hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Naci Ünüvar Kimdir?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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#Transfer#Naci Ünüvar#Trabzonspor

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