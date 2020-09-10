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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Nacer Chadli resmen Başakşehir'de!

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Son Dakika | Nacer Chadli resmen Başakşehir'de!
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli’yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

 

Son Dakika | Nacer Chadli resmen Başakşehirde

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