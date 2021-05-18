MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da
GeriFutbol Son Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da

Süper Lig’de sezonu 5’inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Demir Grup Sivasspor’da 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare’nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yatabare’yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.

Kırmızı beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.

Son Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi