Son Dakika: Mustapha Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor’da 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare’nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yatabare’yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.



Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.

💥 Sivasspor, Mustapha Yatabare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı. pic.twitter.com/3OPS8h9nGC — Spor Arena (@sporarena) May 18, 2021

Kırmızı beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.

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