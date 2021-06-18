Son dakika: Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı! Son maçı solunum cihazıyla izlemişti...
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı. Uzun süreli koronavirüs tedavisi gören 62 yaşındaki Akçay, 2. Lig play-off final maçında yedek kulübesindeki solunum cihazından destek almıştı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
ŞAMPİYONLUK MAÇINA SOLUNUM CİHAZIYLA ÇIKTI
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.
BASIN TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI
Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmamıştı.
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