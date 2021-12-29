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Son dakika: 'Mustafa Kapı Süper Lig'e geri dönüyor' iddiası! Galatasaray'dan olaylı ayrılmıştı, 'Fenerbahçe'ye imza atacak' denilmişti ama...

#Transfer#Mustafa Kapı#Fatih Karagümrük
Son dakika: Mustafa Kapı Süper Lige geri dönüyor iddiası Galatasaraydan olaylı ayrılmıştı, Fenerbahçeye imza atacak denilmişti ama...

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak 2020 yazında Fransa ekibi Lille'e transfer olan Mustafa Kapı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı: Süper Lig'e geri dönüyor...

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Galatasaray altyapısında yetişen ve 2019/20 sezonunda sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek takımdan ayrılma kararı almıştı.

'FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK' İDDİALARI VARDI

O dönem Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Mustafa Kapı'nın eski paylaşımları ortaya çıkmış ve genç futbolcunun Fenerbahçe'ye imca atacağı iddia edilmişti.

SEZON SONU LILLE'İN YOLUNU TUTTU

2019/20 sezonunu Galatasaray'da kadro dışı olarak geçiren Mustafa Kapı, Ağustos 2020'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e transfer oldu.

LILLE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Lille'de zaman zaman A takım kadrosunda olsa da çok fazla süre alamayan Mustafa Kapı, geçen sezon takımıyla birlikte Fransa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Son dakika: Mustafa Kapı Süper Lige geri dönüyor iddiası Galatasaraydan olaylı ayrılmıştı, Fenerbahçeye imza atacak denilmişti ama...

FATİH KARAGÜMRÜK İDDİASI

Lille'de A takımda süre bulmakta zorlanan, B takımda ise bu sezon yalnızca 6 maça çıkan Mustafa Kapı'nın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. Ajansspor'da yer alan haberde Fatih Karagümrük'ün 19 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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Fransız kulüp ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mustafa'nın bonservisiyle gelebileceği ifade edildi.

"UMARIM AVRUPA'DA KALICI OLURUM"

Galatasaray'dan ayrılıp Lille'e giden Mustafa Kapı, transfer sonrası yaptığı açıklamada; "Çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp. Ben Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için değil, kariyerime Avrupa’da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa’da Futbol oynarım." diye konuşmuştu.

Son dakika: Mustafa Kapı Süper Lige geri dönüyor iddiası Galatasaraydan olaylı ayrılmıştı, Fenerbahçeye imza atacak denilmişti ama...

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#Transfer#Mustafa Kapı#Fatih Karagümrük

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