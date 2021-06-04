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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mustafa Eröğüt'ten Fenerbahçe ve sportif direktörlük açıklaması!

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Son dakika: Mustafa Eröğüt'ten Fenerbahçe ve sportif direktörlük açıklaması!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'ün sportif direktör olacağı iddia edilmişti. Mustafa Eröğüt'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacağı yönündeki haberler hakkında Lig Radyo'da Mehmet Ayan'a konuştu.

Mustafa Eröğüt; "Fenerbahçe'den teklif almadım. Şu anda kulüp olarak Türkiye'nin en iyi saha dışı organizasyonuna sahibiz." diye konuştu.

Son dakika: Mustafa Eröğütten Fenerbahçe ve sportif direktörlük açıklaması

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