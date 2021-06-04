Son dakika: Mustafa Eröğüt'ten Fenerbahçe ve sportif direktörlük açıklaması!

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacağı yönündeki haberler hakkında Lig Radyo'da Mehmet Ayan'a konuştu.

Mustafa Eröğüt; "Fenerbahçe'den teklif almadım. Şu anda kulüp olarak Türkiye'nin en iyi saha dışı organizasyonuna sahibiz." diye konuştu.

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