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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ismi sarı kırmızılı takımla anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcunun şu an için gündemlerinde olmadığını ancak ilerleyen süreçte her şeyin düşünülebileceğini söyledi.

Mustafa Cengiz'in Arda Turan açıklaması şu şekilde:

"Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. Günü geldiğinde her şey düşünülebilir. Şu anda gündemde yok."

Mete Kalkavan tepkisi

"Mete Kalkavan'ı araştırın, 9 maçta neler yapmış. Hepsi de aleyhimize. Şimdi diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam ben..."

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