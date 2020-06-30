Son Dakika | Mustafa Cengiz: Galatasaray asla durmaz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelerek yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Mustafa Cengiz, toplantı öncesinde sarı kırmızılı kulübün gündemine ve kendi sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"Sesim henüz davud gibi olamadı ama son yaptığımız röportaja göre daha iyi. Bugün özellikle kulübe geldim. İleriki günlerde inşallah daha çok geleceğim. Tedavi bir süreç alıyor. Ben taraftarımın, camiamın, Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 3 ağır operasyon geçirdim. Namus yükü, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Bir emanet aldık. Emanet kadar güzel bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur."

"Galatasaray yürüyen, dev bir mezanizma. Bu mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare ettik. Yönetim kurulu tek tek geldi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla telekonferans yapıyoruz. Kuruldakilerin tamamı çalışıyor. Gerektikçe geliyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar: Süreç devam ediyor. Galatasaray asla durmaz. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve iddia vardır."

"Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Taraftarımız iyi ki var. Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. El birliğiyle mücadele etmeliyiz. Yok hakemmiş, şuymuş... Biz gerekeni yapıyoruz. Taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonları var. Muhalif kanatların çabası olabilir. Haklı bir eleştiri yapıldığında gerekeni yaparız. Yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Camiadan ve taraftardan istirham ediyorum."

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