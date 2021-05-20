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GeriFutbol Son Dakika: Mustafa Cengiz çekilirse Galatasaray'da 5. başkan adayı Abdurrahim Albayrak! Liste çalışmaları başladı...
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Mustafa Cengiz çekilirse Galatasaray'da 5. başkan adayı Abdurrahim Albayrak! Liste çalışmaları başladı...

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Son Dakika: Mustafa Cengiz çekilirse Galatasaray'da 5. başkan adayı Abdurrahim Albayrak! Liste çalışmaları başladı...

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gündem seçim... Sarı kırmızılılarda mevcut yönetimin önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in aday olmaması durumunda Galatasaray Kulübü’nde 5. Başkan adayı olacak.

Spor Arena - Galatasaray'da sezonun bitimiyle gözler başkanlık yarışına çevrildi. Hali hazırda 4 adayın bulunduğu başkanlık yarışında beşinci isim de netleşiyor.

Başkan Mustafa Cengiz’in aday olmaması halinde Galatasaray Kulübü’nde 5. Başkan adayı Albayrak olacak. Seçime mevcut yönetimde başkan yardımcısı olan Kaan Kançal ile hazırlanan Albayrak, yoğun bir liste çalışması içinde.

Mevcut başkan Cengiz'in koltuğu bırakması durumunda Abdurrahim Albayrak bu büyük yarışın içinde olacak. Galatasaray'da şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, resmi adaylıklarını açıkladı.

28 MAYIS SON TARİH

Yönetimin aldığı yeni seçim kararının ardından başkan adayları 28 Mayıs 2021 tarihine kadar listelerini Divan Kurulu’na teslim etmek zorunda

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Albayrak, liste hazırlıkları yaparken bir yandan da gelecek sezonun transfer yapılanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'le iletişim halinde olan Albayrak'ın seçimle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Spor Arena olarak Galatasaray başkan adaylarıyla röportaj serilerini sürdürüyor. Burak Elmas röportajı bugün Spor Arena'da olacak.

EŞREF HAMAMCIOĞLU



METİN ÖZTÜRK

Son Dakika: Mustafa Cengiz çekilirse Galatasarayda 5. başkan adayı Abdurrahim Albayrak Liste çalışmaları başladı...

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