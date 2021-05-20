Son Dakika: Mustafa Cengiz çekilirse Galatasaray'da 5. başkan adayı Abdurrahim Albayrak! Liste çalışmaları başladı...

Spor Arena - Galatasaray'da sezonun bitimiyle gözler başkanlık yarışına çevrildi. Hali hazırda 4 adayın bulunduğu başkanlık yarışında beşinci isim de netleşiyor.

Başkan Mustafa Cengiz’in aday olmaması halinde Galatasaray Kulübü’nde 5. Başkan adayı Albayrak olacak. Seçime mevcut yönetimde başkan yardımcısı olan Kaan Kançal ile hazırlanan Albayrak, yoğun bir liste çalışması içinde.

Mevcut başkan Cengiz'in koltuğu bırakması durumunda Abdurrahim Albayrak bu büyük yarışın içinde olacak. Galatasaray'da şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, resmi adaylıklarını açıkladı.

28 MAYIS SON TARİH

Yönetimin aldığı yeni seçim kararının ardından başkan adayları 28 Mayıs 2021 tarihine kadar listelerini Divan Kurulu’na teslim etmek zorunda

Albayrak, liste hazırlıkları yaparken bir yandan da gelecek sezonun transfer yapılanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'le iletişim halinde olan Albayrak'ın seçimle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.



Spor Arena olarak Galatasaray başkan adaylarıyla röportaj serilerini sürdürüyor. Burak Elmas röportajı bugün Spor Arena'da olacak.

EŞREF HAMAMCIOĞLU







METİN ÖZTÜRK

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