Son Dakika | Mustafa Cengiz açıkladı: "Fatih Terim ve Albayrak'ın durumu iyi"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



"YUSUF GÜNAY’I NEGATİF BEKLİYORDUK, SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİYDİ, POZİTİF ÇIKTI"



"Sağlık durumunuz nasıl" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Benim sağlık durumum, ailemin, yakınlarımın çok iyi. Canımızı sıkan sevgili Yusuf (Günay) kardeşimin durumu. Onu negatif bekliyorduk, pozitif çıktı. Sağlığı yerindeydi, iyi bir durumu vardı. Canımızı sıktı. Yakın mesai arkadaşımız. Ateş düştüğü yeri ve çevresini yakar. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir insanın zor duruma düşmesini istemem ama yakınınızda olunca sizi biraz daha fazla üzüyor" ifadelerini kullandı.



"TERİM VE ALBAYRAK’IN DURUMLARI ÇOK İYİ"



Kaan Kançal ve kendisinde bir şey olmadığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Kaan’da (Kançal) bir şey gözükmüyor, bende bir şey gözükmüyor. Hocamla (Fatih Terim) konuştuk, durumu çok iyi. Abdurrahim’in (Albayrak) de durumu çok iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık bunu atlatacak, bu bir test. Sınavdan geçiyoruz. Olaya idealist açıdan bakarsak, bu dünya bir sınav dünyasıdır, test dünyasıdır. Bizim 68 kuşağı da düzenli olarak sınav veriyor. Demek bunu da görecekmişiz, bunu da yaşayacakmışız" diye konuştu.



"DEVLETİMİZ ÇOK DOĞRU BİR ERTELEME KARARIYLA SALGININ ZARARLI ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMİŞTİR"



DHA muhabiri Serhan Türk’ün "Fenerbahçe ve Kayserispor gibi ekiplerde birkaç isimde koronavirüs tespit edildi. Bununla ilgili ne söylersiniz" sorusuna Cengiz, "Hepsi yeni yapıyor, ilk testleri biz yaptık. Bizde hocam hariç hepsi negatif çıktı. Onlar yaptıkça başka sorunlar çıkmasın diye dua ediyoruz. Zamanında önlem almayanlara bakıyorum, bir şey demiyorum. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Türkiye’de 12 Mart Perşembe saat 19.00’dan sonra bütün her şey değişmiştir. Bakanlığımız seyircisiz oynama kararı aldıktan sonra, daha sonra devletimiz çok doğru bir erteleme kararıyla salgının zararlı etkilerini en aza indirmiştir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.





