Son Dakika: Muslera'nın olay yaratan görüntüsü! Galatasaray-Alanyaspor maçından sonra...

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Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan ve son olarak deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da Muslera'nın ortaya çıkan görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Ligdeki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yla başlayan kazanamama serisine Kayserispor karşısında da devam ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Lazio'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyet de olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi.

Sarı-kırmızılı takım sahada istediği sonuçları alamazken, saha dışında da çarpıcı görüntülerle gündemde.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Ligin 5. haftasında Alanyaspor'u konuk eden ve 87. dakikada Daniel Candeias'ın golüyle 1-0 mağlup olan Galatasaray'da maçın sonunda soyunma odası koridorlarında kriz yaşandığı iddia edildi.

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Ortaya çıkan görüntüye göre sarı-kırmızılıların tecrübeli kaptanı Fernando Muslera'nın, maçın ardından Alanyaspor forveti Khouma Babacar'a saldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Araya iki ekibin teknik ekip ve futbolcularının girdiği ve olayın büyümeden önlendiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Buna karşın iki tarafın birbirlerine sözlü olarak müdahalede bulunduğu da görüntülerde yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, söz konusu video sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.