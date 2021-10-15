Son Dakika: Muslera ve Uruguay için büyük tehlike! Brezilya maçı sonrası...

FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde Brezilya ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Amazonia Arena'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-1'lik skorla Brezilya oldu.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Neymar, 18. ve 58. dakikalarda Raphinha ile 83. dakikada Gabriel Barbosa kaydetti. Uruguay'ın tek sayısı ise 77. dakikada Luis Suarez'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Brezilya puanını 31'e yükselterek liderliğini korurken, Uruguay ise 16 puanla 5. sırada yer aldı.
URUGUAY İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 5. sıraya kadar gerileyen Uruguay için play-off tehlikesi ortaya çıktı.
Grupta yer alan ilk 4 takımın doğrudan 2022 Katar Dünya Kupası'na gidecek. Grubu 5. sırada bitiren takım ise play-off oynayacak.
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