Son Dakika: Murat Sancak'tan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın ayrılık süreci ve kulübün transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktör Vincenzo Montella'nın Salı günü İstanbul'da olacağını söyleyen Murat Sancak, İtalyan teknik adam hakkında Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafında da bulundu.

Murat Sancak'ın Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"AYRILIK BALOTELLI NEDENİYLE DEĞİL"

"Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli'ymiş, Belhanda'ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet hocayı orada teselli eden Balotelli'ydi."

"BEN OLSAM BALOTELLI'Yİ OYUNDAN ALMAM"

"Bugün olsa yine Balotelli'yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı, sen bunu gidip 60'ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam, oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Biz bilemeyiz, takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağına. Biz neticeye gidişata bakarız. Anlaşamadıkları ortada. 60'ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli'ye 'Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme' dedik. Balotelli'nin psikolojik sorunu var diyorlar ama kimin yok ki? Hepimizin psikolojik sorunu var."

"MONTELLA KADROYU BEĞENDİ, SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK"

"Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Salı günü İstanbul'da olacak. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz."

"UMUT MERAŞ'I BİZ ALACAKTIK"

"Umut Meraş'ı biz alacaktık. Bonservis ve istediği ücretten olmadı ve Beşiktaş'a dedik ki 'Çekiliyoruz siz alın ama bize Rıdvan Yılmaz'ı verin'. Beşiktaş vermeyecekse keşke Umut'u biz alsaydık. Aramız açılabilirdi. Beşiktaş, Rıdvan'ı verirse güzellik yapmış olur. Beşiktaş ile aramızda problem olmaz."

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