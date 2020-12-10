Son dakika | Muğlaspor’da genel kaptan ve yardımcı antrenör istifa etti!

Ateş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Muğlaspor’daki görevimden kendi isteğimle istifa ediyorum. Alınan kötü sonuçlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde omuz omuza çalıştığım tüm yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sadece şu unutulmasın, koskocaman Muğla ilinde tüm yükün yönetim kurulu üstüne bırakıldığı bir şehirde başarılı olmak çok zor. Bu takımın adının Muğlaspor olduğu unutmasın. Şehrin büyükleri bu takıma sahip çıkmazsa hiçbir şey olmaz" dedi.

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