Son dakika: Moussa Marega'dan Fenerbahçe açıklaması

Portekiz ekibi Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve mukavele uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Marega'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan 30 yaşındaki golcü, "Türkiye'den herhangi bir kulüple görüşmedim, menajerim röportaj vermedi. Lütfen Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, yeni sözleşme için Porto ile anlaşamadıklarını belirtmişti.

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki Malili golcü, Porto formasıyla 187 maçta 72 gol atıp 33 de asist yaptı.