MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Moussa Marega Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Porto ile kriz...
GeriFutbol Son Dakika: Moussa Marega Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Porto ile kriz...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Moussa Marega Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Porto ile kriz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Moussa Marega Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Porto ile kriz...

Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer listesinin başında yer alan golcü Moussa Marega, Porto ile ayrılık aşamasına geldi.

Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin transferi için çalışma başlattığı Moussa Marega konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, yeni sözleşme için Porto ile anlaşamadıklarını belirtirken gözler Fenerbahçe'nin hamlesine çevrildi.

 

Porto'nun sözleşme uzatma konusunda çekimser kalmasıyla birlikte oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesinin önünde şimdilik bir engel kalmadı.

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki Malili golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.

Moussa Marega'nın Porto formasıyla attığı goller

 

Son Dakika: Moussa Marega Fenerbahçeye transfer olacak mı Porto ile kriz...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi