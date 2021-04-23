Son Dakika: Moussa Marega Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Porto ile kriz...
Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer listesinin başında yer alan golcü Moussa Marega, Porto ile ayrılık aşamasına geldi.
Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin transferi için çalışma başlattığı Moussa Marega konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, yeni sözleşme için Porto ile anlaşamadıklarını belirtirken gözler Fenerbahçe'nin hamlesine çevrildi.
Porto'nun sözleşme uzatma konusunda çekimser kalmasıyla birlikte oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesinin önünde şimdilik bir engel kalmadı.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki Malili golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.
Moussa Marega'nın Porto formasıyla attığı goller
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