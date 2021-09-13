Son Dakika: Mourinho'dan geceye damga vuran depar! Maç sonu itiraf etti: "Korktum..."

Spor Arena Dış Haber - İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Başkent ekibi El Shaarawy'nin 90+1'de kaydettiği golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, mücadeleye damga vuran isim Jose Mourinho oldu.

Sezon başında Roma'nın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, lige çok iyi bir başlangıç yapmış ve ilk 2 maçını kazanarak 6 puan toplamıştı. Başkent ekibinin Sassuolo'yu ağırladığı 3. hafta maçının Jose Mourinho için farklı bir anlamı bulunuyordu.

58 yaşındaki teknik adam, kariyerinin 1000. maçına Sassuolo karşısında çıkarken son dakikalarda gelen golde büyük bir sevinç yaşadı.

OYUNCULARININ YANINA KOŞTU

El Shaarawy'nin golü sonrası yedek kulübesinden bir anda fırlayan Mourinho, sevincini kale arkasında yaşayan futbolcularının yanına koşmaya başladı. Büyük bir coşku yaşayan Portekizli teknik adam, futbolcularının sevincine katıldı.

"HERKESE YALAN SÖYLEDİM, ÖNCE KENDİME..."

Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri olan koşunun ardından Mourinho dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, hafta içi herkese yalan söylediğini belirtti.

"Bir hafta boyunca herkese yalan söyledim" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Takıma günlerdir 1000. maçın benim için önemli olmadığını söyledim ama inanılmaz korkum vardı. Herkese yalan söyledim, önce de kendime... Maçın önemli olmadığına kendimi ikna etmeye çalışıyordum ama her şeyiyle özel bir maçtı" şeklinde konuştu.

"BİR ÇOCUĞUN KOŞUSUYDU"

Kendisini çocuk gibi hissettiğini belirten Mourinho, "Benim için kariyerimde özel bir yerde olacak bir maçtı ve hayatımın son gününe kadar bu maçın 1000. maçım olduğunu hatırlayacağım. Ebedi bir hafızanın olduğu bir dünyada bu maçta yenilmekten korktum. Bugün kendimi 58 yaşında hissetmiyorum. 12-14 yaşlarında, futbolda kariyer oluşturmayı hayal eden bir çocuk gibi hissediyorum. Bu, bir çocuğun koşusuydu" diye konuştu.

"ŞANS ESERİ KAZANDIK"

Karşılaşmayı şans eseri kazandıklarını itiraf eden Jose Mourinho, "İnanılmaz bir maçtı. 6-6 ya da 7-7 bile bitebilirdi. Sassuolu 2-1 kazanabilirdi. Rui Patricio birkaç inanılmaz kurtarış yaptı. Şans eseri kazandığımızı söyleyebilirim. Kesinlikle olağanüstü bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Sassuolo teknik direktörü Dionisi'den özür dilediğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Çünkü harika bir maç oynadılar. Bizim gibi onlar da kazanabilirdi. Dionisi'nin şu anda sahip olduğu duyguların, birçok kez hissettiğim duygular olduğunu unutamam. O mükemmel bir koç. Çok çok iyi bir takıma sahip. Belki de Tanrı, 1000. maçımda kazanmama karar verdi" diye konuştu.