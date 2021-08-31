Son Dakika: Mostafa Mohamed'e flaş talip! Transferin son günlerinde Galatasaray'a takas teklifi...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'dan RMC'nin aktardığı bilgiye göre; teknik direktörlük görevine Vladimir Petkovic'i getiren Bordeaux, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Galatasaray'a Samuel Kalu ve bir miktar para öneren Bordeux'nun görüşmelere devam ettiği ve hem Galatasaray'ı hem de Mohamed'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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Fransız ekibinin Yacine Adli ve Josh Maja'yı takımdan göndereceği ve elde edeceği geliri Mohamed transferinde kullanacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün Bordeaux'ya henüz yanıt vermediği kaydedildi.

Fransız basınının yanı sıra Hollanda basınında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı PSV'nin, Mostafa Mohamed için teklifte bulunduğu yazıldı. Hollanda ekibinin, tecrübeli golcüsü Eran Zahavi'nin yerine Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, 25 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

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