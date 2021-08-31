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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! 8 milyon euro bonservis ve Halil Dervişoğlu...

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Son Dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! 8 milyon euro bonservis ve Halil Dervişoğlu...

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Mostafa Mohamed'e, Fransız ekibinden 8 milyon euroluk teklif geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken, Mısırlı golcünün yerine transfer edeceği ismi belirledi.

Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde olduğu ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor.

23 yaşındaki Mısırlı forvetle bir süredir ilgilenen Fransız ekibi Bordeaux, transfer için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken, Mostafa Mohamed sağlık kontrollerinden geçmek ve Bordeaux ile resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

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Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve Boredeaux'ya satışını bu şekilde gerçekleştirecek.

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MOHAMED YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU

Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinde son dakika pürüz çıkmaması halinde Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini Brentford'dan alacak. 

Golcü futbolcuyla Bordeaux'nun yanı sıra Hollanda ekibi PSV de ilgilenmişti.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, 25 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Son Dakika: Mostafa Mohamed Galatasaraydan ayrılıyor 8 milyon euro bonservis ve Halil Dervişoğlu...

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